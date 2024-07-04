Antalya'da Kadın İşçiler Tarlalarda Halı ve Kilimlere Özenle Bakıyor

Antalya'da tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilimin pastelleşme sürecine kadarki işlerin çoğu kadın işçiler tarafından yürütülüyor.

Döşemealtı ilçesindeki yüzlerce dönümlük tarım arazilerinde hasat döneminin sona ermesiyle farklı bir hareketlilik yaşanıyor.

İlkbaharda tarım ürünlerinin hasadı için günlerce çalışan kadın işçiler, yazları ise halı ve kilimlerin renkleri solarak pastele dönüşmesi ve mikroplardan arınması için ter döküyor.

Birbirinden değerli halı ve kilimlerin tarlalarda yerini almasıyla oluşan görsel şölende de emekçi kadınlar rol oynuyor.

Halı şirketlerinin mevsimlik olarak çalıştırdığı kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 40 derece sıcaklığın altında özenle serdikleri halıları her gün kontrol ediyor.

Kadın işçiler, zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halıları hemen düzeltiyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırıyor.

Kadınlar, yağmur yağma ihtimalinin olduğu günlerde de halıları toplayıp kapalı bir alana koyuyor, yağmurun ardından yeniden seriyor.

Her gün bu işlemi özenle yapan işçiler, rüzgar nedeniyle sürekli toz olan zorlu arazi şartlarında yoğun çalışma yürütüyor.

Kadınların binbir emekle renklerinin pastelleşmesini sağladığı halılar, eylülden itibaren toplanıyor ve yurt dışındaki satış bölgelerine gönderiliyor.

"Çalışırken bazen özendiğim halılar oluyor"

Killik Mahallesi'nde halı ticareti yapan şirketin saha sorumlusu Ayşe Akbaba, AA muhabirine, 3 aylık sürede halı tarlalarında çalıştıklarını söyledi.

"Halı tarlası"nda mesainin 08.00'de başladığını belirten Akbaba, "Halı tarlalarında yüzde 80 kadın işçiler çalışıyor. Hepsi çevre köylerden gelen kadınlar ve ailelerine katkı sağlamak için çabalıyorlar. Halılara bir kadın özeniyle dokunuyorlar." dedi.

İşçi kadınlardan Döndü Özmen, her gün halıların yönünü değiştirdiklerini, havaların sıcak olması nedeniyle zorlandıklarını dile getirerek, "Çalışırken bazen özendiğim halılar oluyor. Özellikle Döşemealtı halısı ve kilimini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Huriye Okçu ise halı tarlalarında çalışmanın zevkli olduğunu vurguladı.

Okçu, "Halı tarlalarında çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Burada çalışmaktan mutluyum." diye konuştu.

Liseli Sena da tarlalara halı seriyor

Lise öğrencisi Sena Orman da yıkanan halıları tarlalara serdiklerini anlattı.

Kendisi gibi öğrenci olan kız arkadaşlarıyla halıları günlük kontrol ettiklerini, yönlerini değiştirdiklerini ifade eden Orman, "Kışın okuldayım, yazın da burada çalışarak harçlığımı çıkarıyorum. Tek hayalim üniversitede güzel bir bölüm kazanarak iyi bir meslek sahibi olmak." dedi.