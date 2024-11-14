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Antalya'da Kadın, İş Yerinden Cep Telefonunu Çaldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kadın, motosiklet tamiri bahanesiyle girdiği iş yerinde cep telefonunu çaldı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Telefonunu kaybeden işyeri sahibi, telefonunu bir hayırseverin yemek verdiği mekanda buldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kadının, iş yerindeki cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Süleyman Şaşmaz'a ait Atatürk Caddesi'ndeki iş yerine gelen bir kadın, motosiklet tamir ettirmek istediğini belirterek iş yerinde beklemeye başladı.

Şaşmaz'a ait cep telefonunu sehpanın üzerinden alan şüpheli kadın iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra telefonun olmadığını fark eden Şaşmaz, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde telefonunun çalındığını tespit etti.

Komşusunun cep telefonundan kendi telefonunu arayan Şaşmaz, aramalarına yanıt bulamadı.

Bir süre sonra kendi numarasını tekrar çeviren Şaşmaz'ın çağrısına bir vatandaş cevap verdi.

Şaşmaz, iş yerine 500 metre uzaklıktaki bir hayırseverin yemek verdiği mekana giderek masaların üzerine bırakıldığı görülen telefonu aldı.

Telefonuna bulan Şaşmaz, kimliği henüz belirlenemeyen kadından şikayetçi olmadı.

Şaşmaz, kadının çok rahat tavırlar sergileyerek telefonunu çaldığını belirtti.

Telefonunu çaldıktan sonra neden bir masanın üzerine bıraktığını da anlamadığını dile getiren Şaşmaz, "Banka uygulamalarını kontrol ettim. Hiçbir yere girmemiş. Böyle bir şey ilk defa başıma geldi." dedi.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, kadının telefonu alması ve ardından iş yerinden ayrılması görülüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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