Antalya'da Kadın Çiftçilere Salça Makineleri Hibe Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesince Elmalı ilçesindeki kadın çiftçilere salça makineleri hibe edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca üreticilere yönelik salça makinesi desteğini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, Kocapınar ve Karamık mahallelerindeki kadın üreticilere salça makinesi hediye etti.

Üretici kadınlar, kışlık salça hazırlıklarını yeni makineleriyle yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kocapınar Mahallesi sakinlerinden Fatma Keser, salça makinesi ile işlerini zahmetsizce yaptıklarını söyledi.

Kışlık hazırlıkları köylerinde imece usulü yaptıklarını belirten Keser, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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