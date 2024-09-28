Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kadın Çiftçilere Salça Makineleri Hibe Edildi

Antalya'da Kadın Çiftçilere Salça Makineleri Hibe Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesindeki kadın çiftçilere yönelik salça makineleri hibe etti. Üretici kadınlar, yeni makineleriyle kışlık salça hazırlıklarının keyfini çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Elmalı ilçesindeki kadın çiftçilere salça makineleri hibe edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca üreticilere yönelik salça makinesi desteğini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, Kocapınar ve Karamık mahallelerindeki kadın üreticilere salça makinesi hediye etti.

Üretici kadınlar, kışlık salça hazırlıklarını yeni makineleriyle yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kocapınar Mahallesi sakinlerinden Fatma Keser, salça makinesi ile işlerini zahmetsizce yaptıklarını söyledi.

Kışlık hazırlıkları köylerinde imece usulü yaptıklarını belirten Keser, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

???????

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi antalya Ekonomi Güncel Elmalı Tarım

Hizbullah, liderleri Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü doğruladı

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });