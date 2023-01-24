Antalya'da kadın cesedi bulundu Güncel Haberler Antalya'da çalılık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Antalya'da çalılık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki inşaata giren bir kişi, inşaat yanındaki çalılık alanda bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servise bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, elinde kuş tüyleri bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede, cesedin 36 yaşındaki Fatma Teber'e ait olduğu tespit edildi. Teber'in cenazesinin buradaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'e götürüleceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da kadın cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.