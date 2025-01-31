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Antalya'da Kaçakçılıkla Mücadele: Gözaltılar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Antalya'da Kaçakçılıkla Mücadele: Gözaltılar ve Ele Geçirilen Malzemeler
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Antalya'da gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında çeşitli suçlardan 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında kaçak akaryakıt, sahte paralar ve elektronik sigaralar yer aldı.

Antalya'da polis ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, parada sahtecilik suçundan 1 şüpheli, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet etmek suçundan 2 şüpheli ve kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 firari cezaevine teslim edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 54 sikke, 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 10 bin makaron, bin 668 elektronik sigara, 14 litre kaçak içki, 417 sigara, 171 emtia, 148 ilaç, 8 cep telefonu, 2 kilogram tütün ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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