Antalya'nın Muratpaşa, Manavgat ve Alanya ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda bin litre kaçak/sahte alkol, bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda Bin Litre Kaçak Alkol ve Bin 200 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa, Manavgat ve Alanya ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda bin litre kaçak/sahte alkol, bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Muratpaşa, Manavgat ve Alanya ilçelerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile yapılan operasyonlarda ve uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 5 cep telefonu, bin litre kaçak/sahte alkol, 7 adet alkol aroması ile 17 adet boş alkol şişesi ve bin 200 adet uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 5 şahıs hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu" kapsamında, 1 şahıs hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA