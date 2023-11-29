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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 7 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

29 Kasım 2023 12:39 Son Güncelleme: 12:40 Abone Ol

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı.