Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 7 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Kepez Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title