Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 7 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.