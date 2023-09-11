Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda binlerce kaçak sigara, elektronik sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 12 bin 250 elektronik sigara tütünü, 8 bin 200 kaçak sigara, 6 bin 500 elektronik sigara, 450 puro, 450 kaçak kehribar taşı, 7 kaçak cep telefonu, 550 kol saati, 1 tablet ele geçirildi.

Ekiplerce 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.