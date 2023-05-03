Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, 45 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı), 143 elektronik sigara, 8 kilogram tütün ele geçirilirken, şüpheliler M.Ü, A.A, T.D. ve E.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel