Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, 45 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı), 143 elektronik sigara, 8 kilogram tütün ele geçirilirken, şüpheliler M.Ü, A.A, T.D. ve E.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.