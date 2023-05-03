Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, 45 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı), 143 elektronik sigara, 8 kilogram tütün ele geçirilirken, şüpheliler M.Ü, A.A, T.D. ve E.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title