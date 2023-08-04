Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Aksu, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde kaçak ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine yapılan aramalarda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda, sigara, makaron, elektronik sigara kartuşu, puro, sahte içki, sahte alkol, içki şişesi, hava kurutma makinesi, gıda boyası ve cinsel içerikli ürünler bulundu.