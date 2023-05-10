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Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 140 kilogram tütün, 24 bin 500 dolu makaron, 40 bin boş makaron, 1 kompresör, 2 dolum makinası ele geçirilirken Ş.C. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya Kepez Güncel Haberler

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