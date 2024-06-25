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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

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Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Düzenlenen baskınlarda, 53 bin 200 makaron, 15 telefon, 75 kulaklık, 1165 elektronik sigara, 596 paket sigara, 125 puro, 4 bin 81 nargile, 2 bin 50 nargile tütünü, 470 pipo tütünü ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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