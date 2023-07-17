Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 600 Kilogram Nargile Tütünü ve Binlerce Sigara Ele Geçirildi

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 600 kilogram nargile tütünü, bin 200 paket sigara, 810 adet puro ve bin adet elektronik sigara likidi ve tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişiye işlem yapıldı.

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 600 kilogram nargile tütünü, bin 200 paket sigara, 810 adet puro ve bin adet elektronik sigara likidi ve tütünü ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Muratpaşa ilçesindeki bir iş yeri, depo ve ikamete baskın yapıldı. Operasyonda 600 kilogram nargile tütünü, bin 200 paket sigara, bir miktar sigara sarma kağıdı, 810 adet puro ve bin adet elektronik sigara likidi ve tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili ilgili 4 kişiye işlem yapıldı. - ANTALYA