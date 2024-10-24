Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
Antalya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 bin 160 güneş gözlüğü, 1140 makaron, 460 elektronik sigara ve 46 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 6 bin 160 güneş gözlüğü, 1140 makaron, 460 elektronik sigara ve 46 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.