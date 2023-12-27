Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı. Muratpaşa ve Kemer ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 iş yeri ve 2 ikamete baskın yapıldı. Yapılan aramalarda ise 53 bin 300 dolu makaron, 9 bin 600 sigara filtresi, 45 kilogram tütün, 600 boş sigara kutusu, 30 litre sahte alkol ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Muratpaşa ve Kemer ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 3 iş yeri ve 2 ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 53 bin 300 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin 600 sigara filtresi, 45 kilogram tütün ve 600 boş sigara kutusu, 30 litre sahte alkol ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.