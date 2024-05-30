Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Operasyonda 1 milyon 760 bin makaron, 380 elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 kaçak sigara, sarma makinası ve bin 180 likit ele geçirildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı işyerleri ve evlerde kaçak sigara üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1 milyon 760 bin makaron, 380 elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 kaçak sigara, sarma makinası ve bin 180 likit ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli H.İ.K, Y.P. ve H.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.