Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Operasyonda 1 milyon 760 bin makaron, 380 elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 kaçak sigara, sarma makinası ve bin 180 likit ele geçirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı işyerleri ve evlerde kaçak sigara üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1 milyon 760 bin makaron, 380 elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 kaçak sigara, sarma makinası ve bin 180 likit ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli H.İ.K, Y.P. ve H.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Makaron Kumluca Antalya Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title