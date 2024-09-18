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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, 225 bin 800 makaron, 72 kilo kıyılmış tütün ve birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Çalışmalarda, 225 bin 800 makaron, 72 kilo kıyılmış tütün, 41 bin 854 sarma kağıdı, 720 paket sigara, 311 elektronik sigara, 289 güneş gözlüğü, 99 bandrol, 10 telefon, 1 sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Makaron antalya Güncel Hukuk

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