Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Bin Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 15 Bin Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Jandarma ekipleri bir araçta 15 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında ilçede düzenlenen operasyonda, bir araçta 15 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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