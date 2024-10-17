Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında bazı çalışmalar gerçekleştirdi.

Devriye esnasında durdurulan bir araçta, 246 tabanca üst kapak takımı, 246 namlu, 246 icra mili ve yayı ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, ele geçirilen suç unsurlarının parçalar halinde nakledilerek sonradan birleştirilmek suretiyle ruhsatsız tabanca olarak piyasaya sürüldüğü anlaşıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.