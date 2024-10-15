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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sahte zeytinyağı, nar ekşisi, pekmez, makaron ve bitkisel macun ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak ürünlerin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 280 litre sahte zeytinyağı, 250 litre sahte nar ekşisi, 65 litre sahte pekmez, 20 bin makaron ve 19 litre bitkisel macun ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli G.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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