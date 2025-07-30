Antalya'da Kaçakçılık Operasyonlarında 2 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonlarında 2 Kişi Tutuklandı
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Antalya'da düzenlenen kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında, rüşvet suçuyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "rüşvet" suçuna ilişkin 1 olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 olayda 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde işyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 2 bin 820 paket kaçak sigara, 913 kaçak gıda ürünü, 114 elektronik sigara, 67 kilogram tütün, 46 kaçak emtia ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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