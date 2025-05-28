Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: Çok Sayıda Gözaltı ve Ele Geçirme

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: Çok Sayıda Gözaltı ve Ele Geçirme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yapılan operasyonlar sonucunda kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar, il genelinde geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.

Antalya'da bir haftada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 5 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek"ten 1 kişiye, "Parada Sahtecilik" suçundan da 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik operasyonlarda ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 1 tabanca, şarjör, 209 fişek, 3 sahte para, 60 bin 900 makaron, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 3 bin 308 kaçak sigara, 412 kaçak elektronik sigara, 130 kaçak emtia ile 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.