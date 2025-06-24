Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 3 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı ve sahte paralar ile kaçak ürünler ele geçirildi. 26 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, piyasaya sahte para sürecekleri tespit edilip yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan, 16 olayda, 26 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 209 sahte para, 111 bin 798 şişe kaçak içki, 8 bin 332 paket kaçak sigara, 6 bin 155 adet kaçak tıbbi malzeme, 3 bin 573 adet kaçak emtia, 658 kaçak elektronik sigara, 47 kilogram kaçak tütün, 21 litre kaçak içki ile 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 4 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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