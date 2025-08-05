Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama ve Çok Sayıda Kaçak Mal Ele Geçirildi

Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama/rüşvet" suçundan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.

"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltına alınan 1 kişi de tutuklandı.

"5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan da 14 olayda 14 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 42 bin 780 kaçak makaron, 36 bin 342 kaçak emtia, 29 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 742 paket kaçak sigara, 898 kaçak elektronik sigara, 260 litre ve 194 şişe kaçak alkol ile 52 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca aranan şahıslara yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.