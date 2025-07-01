Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bir haftada Kepez, Muratpaşa, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Bazı suçlardan da 13 kişi hakkında işlem uygulanarak, 1 zanlı tutuklandı.

Aranan kişilere yönelik çalışmalarda 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 milyon dolar değerinde senet, 60 kaçak tarihi eser sikke, 64 bin kaçak makaron, 10 bin 832 litre kaçak içki, 6 bin 652 kaçak emtia, 757 kaçak sigara, 256 şişe kaçak içki, 133 kaçak elektronik sigara ile 53 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.