Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen Ümit Özdağ için karar çıktı
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 18 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 18 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 18 şüpheli yakalandı. Ele geçirilenler arasında tabancalar, kaçak içki, sigara ve tütün ürünleri bulunuyor.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda,"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 4 tabanca, 4 şarjör, 667 fişek, 70 bin makaron, 3 bin 535 litre kaçak içki, 670 paket kaçak sigara, 276 elektronik sigara ile 385 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 firari hükümlü de cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
img

Fenerbahçeli minik sporcu da yangında hayatını kaybetti
img

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
img

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.