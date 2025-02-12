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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 14 Tutuklama ve Yüzlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 14 Tutuklama ve Yüzlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Antalya'da yapılan operasyonlarda, organize suçlarla mücadele kapsamında 22 şüpheliye işlem yapıldı, 14'ü tutuklandı. Tarihi eser kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık ve kaçak içkiyle ilgili birçok malzeme ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada ekipler tarafından operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık suçundan 22 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarihi eser kaçakçılığı suçundan 1 şüpheliye işlem yapıldı, 21 kaçak tarihi eser ve sikkeye el konuldu.

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 14 şüpheliye adli işlem yapıldı, 1'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 217 bin 266 şişe kaçak içki, 10 bin 220 dolu makaron, 2 bin 794 litre kaçak içki, 168 kaçak elektronik sigara likidi, 56 kaçak sigara ile 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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