Antalya'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarmadan Operasyon

Antalya'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarmadan Operasyon
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Kepez'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara üretimi yapılan bir evde 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 3 bin 150 kaçak tütün ve 100 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde kaçak üretim yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 3 bin 150 kaçak tütün ile 100 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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