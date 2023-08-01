Antalya'da Kaçak Yaban Keçisi Avı Yapanlara İdari Para Cezası ve Tazminat Uygulandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma kontrol faaliyetleri sırasında kaçak yaban keçisi avı yapan 3 kişi yakalandı. Olayda ele geçirilen yaban keçisine el konulurken, şahıslara 28 bin 95 TL idari para cezası ve 300 bin TL tazminat uygulandı.

Antalya'da kaçak yaban keçisi avı yapan 3 kişiye 28 bin 95 TL idari para cezası ve 1 adet yaban keçisi için 300 bin TL tazminat uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Finike Şefliği personelleri tarafından yapılan av koruma kontrol faaliyetleri sırasında kaçak yaban keçisi avı yapan 3 kişi yakalandı.

Olayda ele geçirilen 1-2 yaşlarında erkek yaban keçisine ait olduğu anlaşılan ete el konularak, yivli silah da gerekli işlemleri yapılmak üzere jandarma birimine teslim edildi.

Şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 28 bin 95 TL İdari para cezası ve 1 adet yaban keçisi için 300 bin TL tazminat uygulandı. - ANTALYA