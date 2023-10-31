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Antalya'da Kaçak Ürün Operasyonunda 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, kaçak ürünlerin bulunduğu adres ve araçlarda yapılan aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 150 kilogram nargile tütünü, 30 adet cep telefonu, 22 adet akıllı saat, 265 adet gümrük kaçağı bluetooth kulaklık ile 200 adet cep telefonu ve akıllı saat aksesuarı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.