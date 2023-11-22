Antalya'da Kaçak Tütün ve Mamulleri Satışı Yapan 11 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçak tütün ve mamullerini satan 11 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçak tütün ve mamullerini satan 11 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda; 76 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 182 adet elektronik sigara, 100 paket pipo tütünü, bin 170 adet puro, 2 milyon 321 bin adet dolu makaron, 295 kilo kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili yakalanan 11 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA