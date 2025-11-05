Antalya'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde 27 bin 500 kaçak makaron, 116 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede kaçak tütün ve mamullerinin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen işletmeye yapılan baskında, 27 bin 500 kaçak makaron, 116 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.