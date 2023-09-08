Antalya'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli 2 kişinin kaçak sigara satışı yaptığını tespit ederek işyerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 35 kg tütün, 2 bin 430 paket kaçak sigara, 23 kilogram nargile tütünü ve 112 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.