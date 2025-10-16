Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 milyon 51 bin 960 makaron ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Kepez ilçesinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, gerçekleştirilen aramalarda 5 milyon 51 bin 960 makaron, 15 kilo kaçak tütün, 7 elektronik sigara likiti ve 50 bandrolsüz puro ele geçirildi.
