Antalya'da kaçak tütün operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Aksu ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonda kaçak tütün satışı yapan iş yerlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 190 kilogram kıyılmış tütün, binlerce makaron ve puro ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ve Manavgat ilçelerindeki kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Aksu ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı iş yerlerinde bandrolsüz tütün mamullerinin satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan baskında 190 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin 416 boş makaron, 2 bin 400 dolu makaron ve 120 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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