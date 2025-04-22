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Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı
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Elmalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 bin 100 dolu makaron, 92 koli bandrolsüz tütün ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Belirlenen bir iş yerine yapılan baskında, 30 bin 100 dolu makaron, 92 koli bandrolsüz tütün, 12 kaçak çay, 2 bin 410 boş makaron, 15 kilo bandrolsüz nargile tütünü ve bin 100 gram badrolsüz puro tütünü ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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