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Antalya'da Kaçak Ticaret İçin Alınan Doğan Yavrusu Tedavi Edildi

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Antalya'da yırtıcı kuş satışı ihbarı üzerine el konulan doğan yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi sürecinden geçerek doğal yaşam alanına salınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yasadışı hayvan ticareti ile mücadele için hayvanları güvence altına alıyor.

Antalya'da şehirler arası otobüs terminalinde bir kutuda bulunan doğan yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kentte güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için "yediemin" görevi de üstleniyor.

Kepez ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen bir kişinin yırtıcı kuş sattığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, ayaklarında halka bulunan ve iple bağlı olan doğan yavrusuna el koydu. Hayvanı doğal yaşam alanındaki yuvasından aldığı ve sattığı tespit edilen kişi hakkında işlem yapıldı.

Doğan yavrusu, ekipler tarafından sağlık kontrolünün yapılması için 5 gün önce Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Yaşam parkının veteriner kliniğinde ayaklarındaki halkaları çıkartılan, sağlık kontrolünden geçirilen doğan yavrusunun, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

"Doğan yavrusunun sağlık durumu iyi"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında doğada kaçak yollarla yakalanan ve ticareti yapılan hayvanları el konulması halinde koruma altında tuttuklarını söyledi.

Doğan yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Arsun, "Yırtıcı bir kuş olan doğanların maalesef avcılık amacıyla kaçak ticareti yapılıyor. Bu kuşlar doğadan yavruyken alınıyor ve ava alıştırılıyor. Hayvanı bacaklarındaki esaretten kurtardık." dedi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı olarak doğada yakalanan ya da ticareti yasak olan ve ticareti yasak olmasına rağmen satışı yapılan hayvanlara da ev sahipliği yaptıklarını belirten Arsun, "Özellikle kaçak ticareti yapılırken el konulan primat (maymun), yılan ve yırtıcı kuşlar bize getiriliyor. Bazen büyük memeliler de yakalanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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