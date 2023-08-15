Antalya'da Kaçak Su Kullanımıyla Mücadelede 9 Bin 627 İşlem Gerçekleştirildi

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), 2019 yılından bu yana kaçak su kullanımıyla mücadelede 9 bin 627 işlem gerçekleştirdiklerini ve 114 milyon 54 bin liralık kaçak kullanım cezası uygulandığını açıkladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASAT) Emrah Kıldıran, 2019 yılından bu yana kaçak su kullanımıyla mücadelede 9 bin 627 kaçak işlemi gerçekleştirdiklerini belirerek, '114 milyon 54 bin liralık kaçak kullanım cezası uygulandı" dedi.

ASAT Abone İşleri Daire Başkanı Emrah Kıldıran, Antalya'da kaçak su kullanımıyla mücadele ettiklerini anlattı. Suyun yaşam kaynağının önemli bir parçası olduğunu belirten Kıldıran, susuz bir yaşamın düşünülemez olduğunu aktardı. Suya sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Emrah Kıldıran, 19 ilçede denetimler yaparak kaçak su kullanımıyla mücadele ettiklerini söyledi. Su sayaçlarından önce T bağlantı ile su sayacına girmeden seralarda, hayvan otlatmada, bahçelerde ve havuz doldurmada kaçak kullanıldığına dikkati çeken Emrah Kıldıran, tespit edilen yerlere hem yasal işlem başlatıldığını hem de idari para cezası uygulandığını söyledi.

'114 MİLYON 54 BİN LİRALIK KAÇAK KULLANIM CEZASI'

Emrah Kıldıran, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana kaçak su kullanımıyla mücadele ettiklerini belirterek, 'Uzman ekiplerimiz sahada, 9 bin 627 kaçak işlemi gerçekleştirdi. Bu güne kadar 114 milyon 54 bin liralık kaçak kullanım cezası uygulandı. Bu kaçak kullanımları biz bütçeye gelir olarak kaydetmek yerine vatandaşlarımıza kazandırmayı tercih edip suyumuza sahip çıkıyoruz. Bu sayede Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan belediye olarak halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

HEM YASAL İŞLEM HEM DE İDARİ PARA CEZASI

Kaçak su kullanımında karşılaştıkları manzarayı anlatan Emrah Kıldıran, 'Bunlardan en çok karşımıza çıkan şey sayaç öncesine bir T bağlantı atıp suyun sayaca girmeden okunmadan kullanımı. Bazen sayaçlarımızı yerinden sökerek düz boru bağlayarak ya da şebekemize direkt bağlantı yaparak kaçak kullanım yapılan yerler mevcut. Bunlarla ilgili hem gerekli yasal işlemleri yapıyoruz hem de idari para cezası uyguluyoruz" diye konuştu.

'2019'DAN BUGÜNE 20 MİLYON METREKÜP SU KURTARILDI'

İçme suyunun amacı dışında kullanıldığını belirten Kıldıran, 'Yer altından binbir zorlukla çıkarttığımız, akredite laboratuvarlarımızda denetlenip klorlanan içme suyu kaliteli akredite sertifikası aldığımız suyumuz bahçe sulamasında, hayvanlara su verme amaçlı veya otellerde kullanılıyor. Ticari faaliyette olan hamam, araç yıkama yerlerinde kullanılıyor. Sahada etkin çalışmayla bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 20 milyon metreküp suyumuzu kurtarmış olduk" dedi.

'185 ALO ASAT'A İHBARDA BULUNUN'

Kaçak su kullanımıyla mücadele için vatandaşlara 'ihbarda bulunun' çağrısı yapan Emrah Kıldıran, 'Vatandaşlarımız kaçak kullanımla ilgili '185 ALO ASAT' üzerinden, internetten, WhatsApp hattımızdan ihbarda bulunabilir. Kesinlikle kişisel verileri koruma kanunu gereği onların kimlik bilgilileri gizli kalmak şartıyla gerekli çalışmaları yapar ve sonuca ulaştırırız" dedi.

'HER GEÇEN YIL SUYU DAHA DA DERİNDEN ÇEKMEYE BAŞLADIK'

Suyun gün geçtikçe azaldığına dikkati çeken Emrah Kıldıran, 'Zaman içerisinde biz her yıl suyu daha derinden çekmeye başladık. Su kaynaklarımız azalıyor. Küresel ısınma ve çevresel faktörlerin yanında nüfus artışı da çok fazla. Hem nüfus artıyor hem de suyumuz azalıyor o yüzden suya sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. (DHA)