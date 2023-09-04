Antalya'da Kaçak Sondajlar Yeraltı Sularını Olumsuz Etkiliyor

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, kaçak sondajların tespit edilmesi ve izinsiz sondajların açılmaması gerektiğini belirterek, yeni sondajların kesinlikle açılmaması ve izinsiz tüm sondajların kapatılması için önlemler alınması gerektiğini söyledi. Ünver ayrıca, Antalya'da su kısıtlamasının ilerleyen yıllarda gündeme gelebileceğini ve kamusal önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Çevre Mühendisleri Odası(ÇMO) Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, yeraltı sularını olumsuz etkileyen kaçak sondajların tespit edilmesi ve yenilerinin izinsiz açılmaması gerektiğini belirterek, "Yeni sondajlar kesinlikle açılmamalıdır. İzinsiz tüm sondajların kapatılması için gerekirse bir tim kurulmalıdır" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, Antalya'da son yılların en yüksek deniz suyu sıcaklığının yaşandığını bildirdi.

Deniz ekosisteminin değişmeye başladığını çok ciddi oranda zararlarının olacağını kuraklıklarla görmeye başladıklarına değinen Ünver, "Yağışlarla birlikte içme,sulama suyu besleniyor ve kuraklık olduğu dönemlerde yeraltı sularının rezervlerinde tükenme olabiliyor. Antalya'da şuan için bir sorunu yok. Ama ülkemiz su kısıtı yaşanan bir coğrafyadır. Kuraklık doğrudan bizim suya olan ihtiyacımızda sıkıntılar oluşturabilecek durumdadır. Kuraklık var, iklim değişikliği var. Ama önlemler yeterince alındı mı, su planlaması yapılıyor mu, barajların durumu, içme suyu rezervleri hangi ölçüde. Ne zaman bir kriz ortamı yaşarız bunun projeksiyonlarının çok iyi yapılması gerekir. Suyun kullanımı ve yönetiminin bu endeskte ilerlemesi gerekir" diye konuştu.

"Önlemler almalıyız"

Bu şekilde devam ederse ilerleyen yıllarda da Antalya'da su kısıtlamasının gündeme gelebileceğini dile getiren Ünver, " Kamusal önlemler almalıyız. Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyunun yeniden kullanılması, peyzajından tutunda su kullanılan her faaliyette turizmde dahil olmak üzere suyu daha az tüketen yönlere ilerlemeliyiz" dedi.

"İzinsiz sondajların kapatılması için gerekirse bir tim kurulmalıdır"

Antalya'da kaçak sondajların önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Derya Ünver, " Antalya'da ciddi oranda kaçak sondaj var ve bununla ilgili yaptırımlar çok zayıf. Önlem alacak bir yaptırım Antalya'da söz konusu değil. Yeraltı suyunu halk nasıl tükettiğinin farkında değil. O anki ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Apartman ve otellerin bahçelerinde çok sayıda sondajlar var. Bahçe sulama diye açılmış sondajlar var. İvedilikle bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu konuyu çok kez dile getirdik, umarım bir gün ciddiye alınır ve hassasiyet gösterilir. Yeni sondajlar kesinlikle açılmamalıdır. İzinsiz tüm sondajların kapatılması için gerekirse bir tim kurulmalıdır. Uzaktan görüntüleme, tek tek inceleme olur bu sondajların kapatılması gerekir. DSİ ve ASAT bu noktada asıl yetkililerdir. Bununla ilgili çalışmaya başlamaları gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Sitelerin hepsinde yüzme havuzu var sondajlar legal mi araştırılsın"

23 yıldır Antalya'da çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ünver, "O yıllarda Antalya'da yerüstüne çok yakın su varken, sondajla birkaç metrede su çıkarken, bugün 50 metrenin daha altında suya ulaşabiliyorsunuz. Bu durum bize yeraltı su seviyesinin inanılmaz düştüğünü gösteriyor. Sınırsız bir kaynakmış gibi görüyoruz. Yerin altında sürekli bir su var ve biz bunu istediğimiz gibi tüketebiliriz diye düşünüyoruz. Sitelerin hepsinde yüzme havuzu var, sondajlar legal mi bilmiyoruz. Turizm tesislerinde aynı şekilde var. Bunların hepsi izinli sondaj olmak zorunda. Bu konuyla ilgili yetkilileri göreve çağırıyoruz. Su tükenen bir kaynak, kuraklık iklim krizi var, biz suyumuzu doğru yönetemiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA