Antalya'da Kaçak Sigara ve Elektronik Ürün Operasyonu

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda çok miktarda kaçak sigara tütünü, elektronik sigara ve cep telefonu ile kol saati ele geçirildi. Operasyonda 16 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda çok miktarda kaçak sigara tütünü, elektronik sigara ve cep telefonu ile kol saati ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmalarda piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürün ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen 12 bin 250 adet elektronik sigara tütünü, 8 bin 200 adet gümrük kaçağı sigara, 6 bin 500 adet elektronik sigara ve likiti, 450 adet puro, 450 adet kaçak kehribar taşı, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 550 adet gümrük kaçağı kol saati, 1 adet tablet olmak üzere gümrük değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ürüne el konuldu.

Operasyonda 16 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, 6 şüpheli şahıs tutuklandı. - ANTALYA