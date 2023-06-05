Antalya'da Kaçak Sigara ve Alkol Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara ve alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada 7 bin 360 adet bandrolsüz içi dolu makaron, 25 paket kaçak sigara, 6 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara ve alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada 7 bin 360 adet bandrolsüz içi dolu makaron, 25 paket kaçak sigara, 6 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Elmalı'da şüpheli şahsa ait iş yerinde kaçak sigara ve kaçak alkollerin satışının yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada; 7 bin 360 adet bandrolsüz içi dolu makaron, 25 paket kaçak sigara, 6 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA