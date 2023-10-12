Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonunda 350 Bin Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 350 bin adet boş makaron, 78 bin adet tütün doldurulmuş makaron ve bin dolar nakit para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Kepez ilçesinde iki şahsın ikametlerinde sigara imal ederek satış yaptığı tespit edildi.

Antalya'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 350 bin adet boş makaron, 78 bin adet tütün doldurulmuş makaron ve bin dolar nakit para ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Antalya Döşemealtı İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Kepez ilçesinde iki şahsın ikametlerinde sigara imal ederek satış yaptığı tespit edildi.

Şahısların ikametinde yapılan aramada sonucunda; 2 adet hava kompresörü, 2 adet sigara sarma makinası, 144 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 350 bin adet boş makaron, 78 bin adet tütün doldurulmuş makaron ve bin dolar nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA