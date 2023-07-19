Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ikametlerinde sigara imal ederek satışını yapacaklarını tespit etti. Operasyonda çok sayıda sigara sarma makinesi, kaçak tütün ve sigara malzemeleri ele geçirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ikametinde sigara imal ederek satışını yapacağını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3'ü elektrikli 9 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 110 kilo kıyılmış kaçak tütün, 160 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) 18 bin tütün doldurulmuş makaron ve 25 bin ambalaj ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.