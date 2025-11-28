Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, 6 bin 500 kaçak sigara, 45 kilogram kaçak tütün, 480 bin doldurulmuş makaron ile 300 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.