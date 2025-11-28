Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı
Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 bin 500 kaçak sigara, 45 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kepez ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, 6 bin 500 kaçak sigara, 45 kilogram kaçak tütün, 480 bin doldurulmuş makaron ile 300 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel