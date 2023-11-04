Haberler

Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara imalatı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda 2 hava kompresörü, 1 sigara sarma makinesi, 60 kilogram kaçak tütün ve 180 bin boş makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Kepez ilçesinde kaçak sigara imal edilerek satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 2 hava kompresörü, 1 sigara sarma makinesi, 60 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 180 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Kepez Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

title