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Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara imalatı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda 2 hava kompresörü, 1 sigara sarma makinesi, 60 kilogram kaçak tütün ve 180 bin boş makaron ele geçirildi.