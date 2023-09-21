Antalya'da Kaçak Sigara, Elektronik Sigara ve Parfüm Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ve Kepez ilçelerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve parfüm satışı yapıldığı ihbarları üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ve Kepez ilçelerinde kaçak sigara, elektronik sigara ve parfüm operasyonu düzenlendi.

Kaçak sigara, elektronik sigara ve kaçak parfüm satıldığı yönünde ihbarlar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı ayrı inceleme başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı, Kepez ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda üç şahsın kaçak sigara ve elektronik sigara sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin iş yerlerine düzenlenen baskın sırasında yapılan aramada 53 bin 760 doldurulmuş makaron, 18 bin 600 boş makaron, 357 paket gümrük kaçağı sigara, 103 elektronik sigara, 77 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 110 elektronik sigara kiti, 353 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.