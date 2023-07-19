Antalya'da Kaçak Sigara Atölyesi Operasyonu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, evini kaçak sigara atölyesine çeviren 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede 2 şahsın ikamet adreslerinde sigara imal ederek satış yaptığını belirledi. Eve yapılan operasyonda; 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 3 adet hava kompresörü, 6 adet manuel sigara sarma makinesi, 110 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 160 bin adet boş makaron, 18 bin adet tütün doldurulmuş makaron ve 25 bin adet ambalaj ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA