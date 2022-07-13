Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, B.G, M.İ, İ.E, A.G, R.S, E.B. ve K.U'yu suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör, hilti, akü, jeneratör, kürek, patlayıcı madde, matkap, benzin, elektrik kablosu ve halata el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Hisarcık Antalya Kemer Güncel Haberler

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