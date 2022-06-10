Antalya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Antalya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıllı Mahallesi, Kaşıkçı mevkisi sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler K.D, P.S ve V.Ç jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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