Antalya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Antalya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıllı Mahallesi, Kaşıkçı mevkisi sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler K.D, P.S ve V.Ç jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel