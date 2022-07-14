Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı Antalya'nın Demre ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Demre ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belören Mahallesi Alakilise mevkisinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan Y.K, A.K.B. ve İ.G'yi suçüstü yakaladı. Ekipler, kaçak kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Güncel Haberler

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